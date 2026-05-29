Cámara de seguridad capta robo en Palín (video)

El hecho delictivo quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del sector.
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Un video se ha popularizado en redes sociales, ya que un robo queda grabado en una cámara de seguridad de un domicilio en Escuintla.
Según la información del video, el hecho se registró en el municipio de Palín.
En la grabación se observa que un motorista se baja de su vehículo, se pone una camisa sobre la que lleva, camina hacia su objetivo y espera un tiempo hasta que hurta dos sillas plásticas que se encuentran afuera de un negocio
Según testigos, el hombre trabaja de mototaxista y por medio del video pudieron identificado.
Mira el video: