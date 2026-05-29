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Cámara de seguridad capta robo en Palín (video)

  • Por Reychel Méndez
29 de mayo de 2026, 09:20
Testigos indicaron que el hombre es conocido en el área por trabajar como mototaxista. (Foto: Captura de video)

Testigos indicaron que el hombre es conocido en el área por trabajar como mototaxista. (Foto: Captura de video)

El hecho delictivo quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del sector.

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Un video se ha popularizado en redes sociales, ya que un robo queda grabado en una cámara de seguridad de un domicilio en Escuintla

Según la información del video, el hecho se registró en el municipio de Palín

En la grabación se observa que un motorista se baja de su vehículo, se pone una camisa sobre la que lleva, camina hacia su objetivo y espera un tiempo hasta que hurta dos sillas plásticas que se encuentran afuera de un negocio

Según testigos, el hombre trabaja de mototaxista y por medio del video pudieron identificado.

Mira el video: 

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