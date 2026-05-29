Muere segundo asaltante involucrado en tiroteo de la ruta Interamericana

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Autoridades confirman que el delincuente falleció en el Hospital Roosevelt.

OTRAS NOTICIAS: Identifican al presunto asaltante herido tras enfrentamiento en la Interamericana

La mañana de este viernes 29 de mayo, se reportó el fallecimiento de Bryan Molina García, de 29 años, quien estuvo involucrado en un ataque armado en el kilómetro 19 de la ruta interamericana durante la tarde del pasado jueves.

El hombre habría resultado herido y trasladado al Hospital Roosevelt bajo custodia policial, luego de haber intentado junto a otra persona, realizar un asalto a mano armada que terminó frustrado debido a un enfrentamiento contra la Policía Nacional Civil.

El ahora fallecido habría sido identificado como Bryan Molina García. (Foto: PNC)

Sobre el enfrentamiento armado

Antes del enfrentamiento con la PNC, los individuos asaltaron a una persona de 50 años, quien se conducía a bordo de un automóvil y quién había sufrido una herida de bala en la mano izquierda durante el robo.

Agentes de la PNC detectaron un asalto en desarrollo en dicha carretera al escuchar disparos, por lo que comenzaron una persecución y al intentar detener a los delincuentes que se transportaban en una motocicleta, estos repelieron el ataque en su contra.

En el lugar de los hechos quedó una pistola con la que presuntamente los asaltantes realizaron los ataques y la motocicleta en la que pretendían huir.

Molina García tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa de fecha 23 de abril del 2026; además, registraba un antecedente por encubrimiento propio del año 2023.