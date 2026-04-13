Fuertes vientos se llevan las láminas de seis casas en Santa Rosa (Video)

Al menos seis casas quedaron dañadas tras las fuertes corrientes de aire.
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La tarde de este domingo 12 de abril se vio preocupante para los vecinos de una comunidad en Cuilapa, Santa Rosa, debido a los fuertes vientos.
Al menos seis casas terminaron dañadas debido que se registraron fuertes corrientes de aire que levantaron láminas.
En el video se puede observar que varias láminas salieron por los aires.
Varios escombros quedaron en las calles y avenidas del municipio.
Bomberos Voluntarios de la 24 compañía, acudieron a los lugares afectados para brindar apoyo.