Las imágenes posteriores al accidente donde fallecieron dos médicos (video)

Un nuevo video del accidente surgió y muestra los minutos antes del arribo de los socorristas.
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Un video en redes sociales muestra los momentos previos al arribo de los bomberos hacia un accidente que dejó a dos personas fallecidas y a una más herida.
El hecho sucedió durante la tarde del pasado sábado 11 de abril, el cual se suscitó en el kilómetro 114 de la ruta CA-14 Las Verapaces, en jurisdicción de Morazán, El Progreso.
En el video, se muestra que varias personas intentaban ayudar a las víctimas ya que aun no llegaban los socorristas.
Incluso una persona propone quebrar los vidrios del vehículo para salvarle la vida.
Se trata de los médicos Óscar Emilio Duarte Sandoval y Adinia Steicy González Xoy, ambos de 33 años.
Ambos vehículos quedaron obstaculizando el paso por algunas horas.
Hasta el momento no se conocen las causas que provocaron que los vehículos perdieran el control.