Así firmó Donald Trump el acuerdo con Irán en el Palacio de Versalles (video)

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Trump dijo que firmó el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Durante la noche del pasado miércoles 17 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que firmó personalmente el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, acelerando un proceso que inicialmente contemplaba una ceremonia formal en Suiza el próximo viernes.

"Ya está firmado", declaró Trump ante periodistas al abandonar el Palacio de Versalles, en Francia. "Lo firmé en Versalles. Lo acabo de firmar", agregó, en referencia al memorando de entendimiento negociado entre Washington y Teherán.

La firma se realizó durante una cena en el Palacio de Versalles, con el presidente francés, Emmanuel Macron, sentado a su lado. Tras completar el trámite, el mandatario francés respondió con aplausos.

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En donde los Persas mantienen el control del Estrecho de Ormuz y Estados Unidos se compromete a quitar sus sanciones y hacer un fondo con los países árabes para pagarle a Irán 300 MIL MDD en… pic.twitter.com/kXP7kJitJc — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 18, 2026

La confirmación del mandatario se produjo horas después de que funcionarios estadounidenses revelaran que el acuerdo había sido suscrito por ambas partes y ya había comenzado a implementarse.

Según funcionarios estadounidenses, la copia firmada fue enviada a Teherán para completar el proceso acordado entre ambas partes.

De ese modo, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, también confirmó que el memorando fue firmado electrónicamente por ambos gobiernos y afirmó que el proceso quedó concluido.

El entendimiento contempla un plazo inicial de 60 días para negociar un pacto definitivo sobre cuestiones nucleares y económicas. (Foto: Infobae)

El funcionario iraní indicó que el documento fue redactado tanto en inglés como en farsi a pedido de Teherán.

"Esto representa el más alto nivel de transparencia en nuestra comunicación pública", afirmó, al señalar que la existencia de dos versiones oficiales busca evitar diferencias de interpretación sobre el contenido del acuerdo.

*Con información de Infobae