¡Triste adiós! Así fue la despedida de la familia de "Pako GT" (video)

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Familiares y amigos despiden a los integrantes de la familia Tello Reyes.

Este martes se llevó a cabo el sepelio de la familia Tello Reyes, quienes fallecieron durante un hecho armado el pasado sábado 25 de julio.

Entre lágrimas y marchas fúnebres, familiares y seres queridos despiden a María Eugenia Reyes, quien fue reconocida como "La Miamor" en redes sociales, al realizar videos con su hijo "Pako GT". También despedieron a Boris y Francisco Tello, hermano y padre del creador de contenido.

Un video logró captar el momento en el que la carroza fúnebre ingresó al cementerio, mientras los acompañantes cantaban "Nadie es eterno" de Antonio Aguilar.

Seres queridos acompañan el sepelio de la familia de Pako GT Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/9pAcSr51kw — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 28, 2026

Minutos más tarde, fueron trasladados hacia el lugar donde permanecerán los restos de la familia.

En otro video se escuchan las palabras de agradecimiento a quienes acompañaron en el sepelio.

Seres queridos acompañan el sepelio de la familia de Pako GT Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/9pAcSr51kw — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 28, 2026

Posteriormente se realizó la sepultura de las víctimas del hecho armado.

Varios hombres ayudaron durante este momento ya que los restos quedaron en la parte alta del nicho.