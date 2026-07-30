Vilma Palma e Vampiros y Miguel Mateos se presentan en Guatemala

Miguel Mateos y Vilma Palma presentarán sus éxitos en Guatemala: dos joyas musicales que traen sus clásicos de los 90´s.
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Miguel Mateos y Vilma Palma e Vampiros, bandas representantes de la era dorada del rock en español y argentino regresan al país con su "Panchanga" y "Cuando seas grande".
El show realizará un recorrido por la trayectoria de ambas agrupaciones, que marcaron un antes y un después en la música en español.
¿Cuándo y dónde se presentan Miguel Mateos y Vilma Palma en Guatemala?
La cita es el 27 de agosto de 2026 en Forum Majadas, ubicado en la 27 avenida del Parque Comercial Majadas, Zona 11 de la Ciudad de Guatemala, a partir de las 8:30 p.m.
¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Miguel Mateos y VIlma Palma en Guatemala?
Las entradas están disponibles a través de eTicket Guatemala, Ingresa aquí.
Localidades
- AMEX Q1,041
- Black Q913
- Oro Q721
Miguel Mateos
Es un cantante y compositor argentino que ha sido parte de la explosión del rock en español en América desde la década de los 80´s. "Cuando seas grande" y "Obsesión", son algunos de sus temas significativos de su carrera musical.
Vilma Palma e Vampiros
En la década de los 90´s se hicieron famosos por "Auto rojo" y "Panchanga" su estilo que combina rock con pop y ritmos bailables le valió un lugar en los corazones latinos.