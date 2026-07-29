Nominan a Sebas Bárcenas a los Premios Juventud

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Sebas Bárcenas está nominado en los "Premios Juventud" entregados por la cadena estadounidense Univisión.

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El guatemalteco compite en la categoría "La nueva generación masculina" con artistas como "Santos Bravos".

"Estamos nominados a Premios juventud, gracias de corazón familia, despertar con esta noticia ha sido un sueño hecho realidad, gracias al increíble equipo detrás de este proyecto, este es un gran paso para la industria en Guatemala", explicó en un video que compartió en redes.

Sebas Bárcenas es guatemalteco. Foto: Instagram.

¿Qué son los Premios Juventud?

Son los galardones anuales creados por la cadena Univision para reconocer a los músicos y personalidades del entretenimiento de habla hispana.

Generadores de contenido, moda, músicos, actores y otros son elegidos por el público mediante una votación en línea, luego se premia al favorito a través de una gala.

¿Quién es Sebas Bárcenas?

Nació en la Ciudad de Guatemala y se hizo popular a través de TikTok donde expuso su música. La "Canción que llora" fue el tema que lo lanzó a la fama.

¿Cuándo es la gala de los Premios Juventud y en dónde verla?

La noche de la entrega de premios es el jueves 3 de septiembre de 2026, en esta ocasión se celebrará en Marbella, España (en el marco del primer PJ Fest), podrás ver el show en el canal de televisión por cable Univisón, también en la plataforma ViX y en canal 7. El evento empieza a partir de las 5:00 p. m.