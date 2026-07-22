Se viraliza forma en que Lamine Yamal trata a su novia Inés García (video)

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Inés García, generadora de contenido española, novia de Lamine Yamal, se hizo viral debido a la forma en que la trató el astro del equipo de España, durante la celebración del equipo por la Copa del Mundo.

En redes sociales se viralizó el momento en que García fue a saludar al jugador tras el triunfo de "La Roja" contra Argentina, en la final del Mundial 2026 de la FIFA.

En un clip que ya circula por diversas redes sociales se aprecia que Inés se acerca Lamine y muchos aseguran por sus gestos que él no le presta atención, viendo para todos lados, luego comienza a ver su celular.

Foto: Redes Sociales.

Ella comienza a abrazarlo y acariciarle la espalda; sin embargo, él no corresponde al cariño. Luego él se retira y la deja por un momento aguardando.

La sevillana de 21 años ha sido fuertemente criticada a partir de hacer pública su relación con el futbolista, recibiendo comentarios de odio.

Incluso una psicóloga española explicó a la revista española "Cuore" que el 80% de parejas de jugadores reciben acoso tras un partido importante.

El momento fue grabado por personas que se encontraban en el lugar en las celebraciones en el MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium durante el torneo).

Foto: Redes Sociales.

¿Cuándo iniciaron su relación Lamine Yamal y Inés García?

La pareja hizo pública su relación en la cena fin de temporada del FC Barcelona en mayo de 2026.

"Seguramente esperan una historia de amor perfecta, loca... La historia es: 3, 2, 1... ¡Por redes sociales! Me encantaría contarles una historia super loca... No, no, no. Nos conocimos por redes sociales", dijo Inés acerca de cómo fue, contando además que llevan más tiempo del que muchos se imaginan aunque no lo explicó.

En redes sociales los fans del deportista afirman que la relación no será duradera provocando controversia, ya que se aprecia que muchos no están de acuerdo con los dos juntos, esto porque supuestamente la influencer habría terminado una relación de 5 años por Yamal, esto no se ha confirmado de manera personal, tomándose como especulaciones.

MIRA:

@informateconyadi Lamine Yamal ignoró a su novia durante la celebración del Mundial ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy