Otro sismo en el océano Pacífico sacude al país la tarde del 25 de julio

Este es el cuarto movimiento sísmico reportado durante este sábado.
EN CONTEXTO: Temblor de 4.0 se registra este mediodía de sábado
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un cuarto sismo a las 15:36 horas.
La magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4 y tuvo como epicentro el océano Pacífico a una profundidad de 42.81 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial.
Los sismos continúan frecuentes en la región del océano Pacífico, luego de haber experimentado una secuencia sísmica iniciada por el temblor de magnitud 7.4 registrado el 17 de julio.
Según el ente científico hasta el momento se han logrado detectar 478 réplicas.