Ximena Carrillo es coronada Miss Grand Guatemala

Ximena Carrillo recibió el título para representar a Guatemala en "Miss Grand International".
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La modelo profesional de 22 años es estudiante de Marketing y domina el inglés.
Durante el Miss Guatemala Contest la joven representante del Departamento de Guatemala mostró a flor de piel su emoción por llevar al país en alto.
Con su elegancia y carisma Ximena ganó la corona para este evento que es uno de los más queridos por los missólogos a nivel mundial.
¡Felicidades a la recién coronada Miss Grand Guatemala 2026! Tu increíble camino hacia el escenario internacional comienza ahora, y estamos ansiosos por darte la bienvenida a Miss Grand International 2026 en la India. Nos vemos en la India para celebrar la belleza, el propósito y el espíritu Grand en el escenario mundial", escribió la página oficial.
Miss Grand International
Miss Grand International 2026 será la 14ª edición del certamen Miss Grand International, que se celebrará en octubre de 2026 en India.
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