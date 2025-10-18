Ana Sofía Lendl hizo historia para Guatemala en Miss Grand International

Ana Sofía Lendl, representante de Guatemala en Miss Grand International, hizo historia en el certamen.
LEE: Ana Lendl se luce en la preliminar de Miss Grand Internacional
La soberana nacional fue elegida como quinta finalista, luego de entrar en el top 10 del concurso.
Desde el inicio del Miss Grand International, Ana empezó a sonar entre las favoritas y destacó en varias rondas preliminares.
Durante la final, celebrada este sábado 18 de octubre, Lendl se metió entre las 10 mejores. Su discurso, en el que dejó un mensaje de paz, fue elogiado por los especialistas en eventos de belleza, aunque ya no logró meterse en el top 5.
Finalmente fue Emma Tiglao, de Filipinas, quien se llevó el título de Miss Grand International 2025.
TE PUEDE INTERESAR: Ana Lendl rinde tributo al "Sombrerón" en Miss Grand International
Tras su destacada participación en la 13 edición, Ana ha recibido la felicitación de sus compatriotas y otras ex reinas de belleza, como Michelle Cohn, Miss Universe Guatemala 2023.