Mario Acevedo confía en que Municipal trascenderá en la Copa Centroamericana

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Municipal está listo para un nuevo reto internacional cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el arranque de la Copa Centroamericana.

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Los rojos intentarán romper la barrera de la fase de grupos, instancia en la que quedaron eliminados en las dos ediciones anteriores.

El técnico nicaragüense Mario Acevedo aseguró que el plantel vive este desafío con entusiasmo y asume con responsabilidad la misión de representar al club.

"Como siempre lo mencionamos en el grupo, la presión aquí se canaliza de forma positiva. En todos los partidos tenemos la obligación de obtener buenos resultados y, más que presión, eso nos genera mucha ilusión", afirmó.

El estratega también recordó la eliminación del año pasado, cuando Municipal quedó fuera pese a no perder ningún partido, y señaló que el objetivo ahora es dar un paso más en el certamen.

"Hay que hacer las cosas bien y buscar trascender. Queremos ir partido a partido y llegar lejos en esta competición, que para nosotros es muy importante", expresó.

Sobre el Cartaginés, Acevedo destacó el orden táctico del conjunto costarricense y el trabajo de su entrenador, Amarini Villatoro, aunque dejó claro que confía plenamente en las capacidades de su equipo.

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"Vamos a enfrentar a un muy buen rival. Sabemos dónde están sus fortalezas y por dónde podemos hacerles daño. Al profesor Amarini lo conocemos y lo respetamos, pero al final en la cancha juegan 11 contra 11 y estoy seguro de que mis jugadores dejarán todo para sacar este partido adelante", concluyó.