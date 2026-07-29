Jónathan Moncada será baja por varias semanas en Comunicaciones

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Luego de realizarle los exámenes respectivos a Jónathan Moncada, Comunicaciones informó que el nicaragüense sufre una lesión fuerte y que no estará disponible para los próximos encuentros correspondientes al torneo Apertura 2026.

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"Jonathan Moncada ha sido diagnosticado con un esguince grado II del ligamento colateral externo y un esguince grado I de ligamento cruzado anterior. Su reincorporación a la actividad deportiva estará sujeta a su evolución y a las evaluaciones médicas correspondientes", explicó el club en un comunicado.

El mediocampista tuvo que retirarse del duelo de los albos frente a Suchitepéquez el pasado fin de semana sobre el minuto 40 de juego, tras sufrir un resbalón por el terreno de juego, lo que habría provocado sus dolencias.

Ahora, tras las primeras pruebas, uno de los nuevos fichajes de Marco Antonio Figueroa tendrá que enfocarse en su recuperación, que, a priori, podría tomar de tres a cuatro semanas para volver a estar en plenitud y, sobre todo, para no arriesgar a una recaída.

De esta manera, Moncada se podría perder los duelos contra San Pedro, Aurora, Malacateco y Antigua, aunque este último dependerá de la evolución. Por ello, el "Fantasma" tendrá que buscar una solución para esa posición en el frente de ataque.