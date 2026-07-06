Gobierno señala que acuerdo con Reino Unido para Metro Riel garantiza transparencia

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Autoridades señalan que existe posibilidad de obtener respaldo de la banca británica de desarrollo para financiar alguna de las etapas del proyecto.

El presidente Bernardo Arévalo informó que el Gobierno británico está dispuesto a establecer un acuerdo de Gobierno a Gobierno con Guatemala para avanzar en el desarrollo del proyecto Metro Riel.

El mandatario afirmó que este sería un mecanismo que permitirá realizar de forma transparente la contratación de la asistencia técnica necesaria.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el gobernante explicó que el Ejecutivo ha trabajado en la identificación de un socio internacional con experiencia suficiente para acompañar un proyecto de la magnitud técnica y financiera del sistema ferroviario.

"Lo que hemos identificado es que la dimensión técnica de un compromiso de esta naturaleza requiere contar con un socio que tenga la experiencia de nivel mundial", declaró Arévalo.

El presidente agregó que el propósito es garantizar que los recursos públicos destinados al proyecto sean confiados a un socio con capacidades comprobadas para ejecutar obras de infraestructura y transporte de gran escala.

El presidente Bernardo Arévalo brindo detalles del convenio que se podría firmar con el Reino Unido. (Foto: DCA / Soy502)

Agregó que el Reino Unido ha manifestado interés en convertirse en socio del Gobierno guatemalteco para el desarrollo del Metro Riel, debido a su experiencia tanto en la operación de trenes y sistemas de transporte en territorio británico como en proyectos internacionales.

El mandatario mencionó como referencia la participación británica en el desarrollo del sistema de metro de Lima, Perú y precisó que funcionarios guatemaltecos ya realizaron visitas conjuntas para conocer los resultados de ese trabajo y evaluar la experiencia que podría ser aplicada en el país.

"Están también dispuestos a establecer con el Gobierno de la República un acuerdo de Gobierno a Gobierno, lo que nos va a permitir hacer una contratación de manera transparente de esta asistencia", señaló el jefe del Organismo Ejecutivo.

Como parte del mecanismo, Guatemala trasladaría los recursos necesarios para la prestación de los servicios de asesoría y acompañamiento técnico.

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Sin embargo, el gobernante indicó que el financiamiento del proyecto todavía forma parte de las conversaciones entre ambos gobiernos.

Puntualizó que también existe la posibilidad de obtener respaldo de la banca británica de desarrollo para financiar alguna de las etapas relacionadas con la construcción o implementación del sistema ferroviario.

"Al firmar el documento, la carta de entendimiento, vamos a poner en marcha ya de manera formal y legal un compromiso en el que llevamos varios meses trabajando en conjunto", declaró Arévalo.

El Ejecutivo considera el Metro Riel como uno de los proyectos prioritarios para atender los problemas de movilidad que afectan a la ciudad de Guatemala y los municipios del área metropolitana.

El presidente sostuvo que el sistema representaría un elemento importante dentro de una solución integral al congestionamiento vehicular y a las dificultades de transporte que diariamente enfrentan miles de personas.