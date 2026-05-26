¡Metro Riel! Guatemala analiza cooperación con Reino Unido para construirlo

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El proyecto del Metro Riel ha sido impulsado por el Gobierno de Bernardo Arévalo como una de las medidas que ayudará a aliviar los problemás de tránsito en la Ciudad de Guatemala.

Guatemala analiza la probabilidad de concretar un convenio con el Reino Unido para impulsar el proyecto Metro Riel bajo un modelo de cooperación de gobierno a gobierno (G2G), considerado por las autoridades como una alternativa para acelerar la ejecución de infraestructura estratégica y fortalecer la movilidad urbana sostenible en el país.

Durante una conferencia magistral y paneles técnicos sobre modelos internacionales de infraestructura, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, destacó que la movilidad se ha convertido en un tema de interés nacional debido a los desafíos que enfrenta el área metropolitana, donde convergen más de 6 millones de habitantes y cerca de 7 millones de viajeros.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que la movilidad representa uno de los grandes retos para Guatemala y recordó que la capital forma parte de las 10 áreas urbanas más grandes del hemisferio, lo que obliga a buscar soluciones modernas y sostenibles.

En febrero de este 2026, el sector empresarial pidió al presidente Arévalo que agilizara la construcción del Metro Riel. (Foto: Shutterstock)

250 mil usuarios diarios

Las autoridades indicaron que el Metro Riel forma parte de una visión integral de transporte y no debe verse como un proyecto aislado. Menkos explicó en uno de los paneles que "el Metro Riel no es lo único, es un eslabón que forma parte de un sistema integral" de movilidad para la ciudad y municipios aledaños.

El proyecto contempla una ruta que conectaría Centra Sur con Centra Norte y tendría una demanda estimada de 250 mil usuarios diarios.

Durante el foro se mostraron los avances que ha tenido el Reino Unido con la construcción de metros e infraestructura ferroviaria. (Foto: Ministerio de Finanzas)

La embajadora del Reino Unido dijo que la propuesta de G2G "representa una herramienta relevante para abordar proyectos complejos. Si bien no son el único mecanismo disponible, han demostrado ser eficaces para elevar los estándares de gobernanza, transparencia y eficiencia en la ejecución de infraestructura".

En Guatemala ya se elaboró un estudio que determinó la utilización de la vía férrea actual para construir el Metro Riel. (Foto: Archivo/Soy502)

Acompañamiento técnico

Durante las actividades técnicas se expuso el modelo de convenios de gobierno a gobierno como mecanismo para la entrega de infraestructura pública. Menkos explicó que Guatemala ya lo está implementando con Estados Unidos para la ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal.

Los participantes citaron el caso de Perú como ejemplo de implementación exitosa de acuerdos G2G para proyectos de gran escala.

Expertos internacionales remarcaron que este modelo no constituye una tercerización, sino una herramienta de acompañamiento técnico que permite fortalecer capacidades institucionales y dejar un legado de transferencia de conocimiento al Estado.

También se abordaron mecanismos como el modelo 3M (proyectos de manufactura esbelta que busca la eliminación de desperidicios) y los contratos NEC (Nuevo contrato de ingeniería, por sus siglas en inglés), utilizados internacionalmente para mejorar la gestión, supervisión y transparencia en proyectos de infraestructura.

#PorSiTeLoPerdiste| El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig (@jmenkos) informa sobre los avances del proyecto para la construcción de la primera línea del metro Ciudad de Guatemala. #ElPuebloDignoEsPrimero @BArevalodeLeon @GuatemalaGob pic.twitter.com/DmhdvQct2d — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) June 9, 2025

Cooperación con Reino Unido

Las autoridades guatemaltecas confirmaron que actualmente mantienen acercamientos técnicos con el Reino Unido para analizar la viabilidad de cooperación alrededor del Metro Riel.

Asimismo, informaron que están próximos a firmar una asistencia técnica con el Banco Mundial para apoyar la estructuración del sistema de movilidad en la capital.

En las conversaciones técnicas se destacó que el Metro Riel "no es un proyecto sencillo", debido a la necesidad de inventariar e integrar el sistema de transporte actual para incorporarlo de forma ordenada al nuevo esquema de movilidad urbana.