Puente Belice II proyecto clave para el Metro Riel y la movilidad en la capital

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El Ministerio de Comunicaciones busca la forma de reactivar el proyecto.

OTRAS NOTAS: Gobierno busca reactivar y agilizar la construcción del Puente Belice II

El proyecto del Puente Belice II se perfila como una pieza clave para garantizar la viabilidad y el aprovechamiento de una de las mayores inversiones en movilidad previstas para el área metropolitana: el Metro Riel.

La construcción de esta obra, junto con el puente que conectaría la Central de Transferencia Sur y la Avenida Petapa (Cenma-Petapa), es indispensable para conectar dos de los principales polos de población del departamento de Guatemala.

La importancia estratégica del proyecto fue destacada por Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), quien destacó que lo que se busca es maximizar el impacto del sistema de transporte masivo.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

El experto señaló que la infraestructura complementaria resulta fundamental para que el Metro Riel pueda cumplir con sus objetivos de movilidad y generar beneficios acordes con la magnitud de la inversión pública prevista.

"Para el Metro Riel es importante el puente Belice II y el puente Cenma-Petapa", afirmó Zapata.

Según explicó, el puente Cenma-Petapa permitirá conectar la zona 18 con Villa Nueva, dos de los mayores centros de población del área metropolitana.

"Si hacemos una inversión de ese tipo y no se conecta a esas dos poblaciones, realmente no se está moviendo a mucha gente", indicó.

Zapata también subrayó la necesidad de que el proyecto del Puente Belice II avance de manera concreta y visible.

Consideró prioritario que las autoridades "establezcan un cronograma definido, comiencen a medir tiempos, costos y se evidencie movimiento en el área donde se desarrollará la obra".

El proyecto del puente Belice II fue adjudicado en octubre de 2022. (Foto: Archivo / Soy502)

Buscan reactivar obra

En paralelo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que ya inició conversaciones con la empresa involucrada para reactivar el proyecto, cuya ejecución permanece pendiente pese a haber sido adjudicado hace varios años.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Comunicaciones Norma Zea, aseguró que la reactivación del Puente Belice II forma parte de las prioridades de la actual administración.

"Ya empezamos las conversaciones con la empresa. Es una de las prioridades del Ministerio de Comunicaciones la reactivación de este proyecto. Estamos ya encaminados a que esto se pueda hacer en corto tiempo, reactivar los trabajos", afirmó la funcionaria.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el Gobierno impulsa diversos proyectos de movilidad e infraestructura estratégica para atender los problemas de congestionamiento y conectividad que afectan a la capital y sus municipios circundantes.

De acuerdo con información disponible en Guatecompras, el proyecto denominado "Diseño y construcción puente vehicular Belice II y aproximaciones" fue adjudicado el 12 de octubre de 2022 por un monto de Q 1,785 millones.

Según la descripción presentada por Fundesa, la obra contempla la construcción de un nuevo puente paralelo al actual Puente Belice, acompañado de una serie de aproximaciones viales.

Norma Zea, ministra de Comunicaciones afirmó que la reactivación del proyecto puente Belice II es una prioridad de su administración. (Foto: SCSP / Soy502)

Esa infraestructura complementaría estaría destinada a mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y las rutas nacionales que convergen en ese corredor.

La infraestructura incluirá dos niveles, el superior contará con cinco carriles para tránsito vehicular, mientras que el inferior dispondrá de dos carriles exclusivos para transporte colectivo, con el propósito de fortalecer la movilidad del transporte público.

Entre los principales objetivos del proyecto figuran la reducción de la congestión en uno de los puntos más saturados de la capital, la disminución de los tiempos de desplazamiento, el fortalecimiento de la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad y el impulso a sistemas de transporte masivo.

Asimismo, se espera que contribuya a mejorar la competitividad económica al facilitar el traslado de personas y mercancías.

Metro: prioridad del Gobierno

Más allá de su impacto en la movilidad, el Puente Belice II representa un proyecto de relevancia institucional debido a la coordinación que requiere entre diferentes entidades públicas, actores privados y futuros sistemas de transporte urbano.

Recientemente el presidente Bernardo Arévalo aseguró que su administración buscará dejar iniciada la construcción del proyecto de Metro Riel antes de concluir su mandato, como parte de los esfuerzos por impulsar una solución estructural al sistema de transporte en el país.

El puente Belice II es una infraestructura que ayudaría con la implementación del Metro Riel. (Foto: Archivo / Soy502)

"Estamos trabajando en esa dirección y nuestra intención es comenzar lo antes posible, no dejar el plan, sino dejar comenzada la construcción y avanzada hasta donde podamos", aseguró el gobernante.

La eventual puesta en marcha del Metro Riel demanda una red vial complementaria capaz de alimentar y distribuir eficientemente los flujos de pasajeros.

En ese sentido, obras como el Puente Belice II y el puente Cenma-Petapa no deben analizarse de forma aislada, sino como componentes de una estrategia integral de movilidad metropolitana.