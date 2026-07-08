Adolescente muere y hombre queda herido tras ataque armado en Villa Nueva

El joven de 16 años murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala.
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Un ataque armado registrado en la colonia La Enriqueta, zona 5 de Villa Nueva dejó como saldo un adolescente de 16 años fallecido y un hombre de 53 años herido, según la actualización proporcionada por Bomberos Voluntarios.
Los socorristas informaron que el joven murió en el lugar debido a las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, mientras que el otro hombre fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
La escena fue acordonada por las autoridades mientras avanzan las diligencias para establecer las circunstancias del ataque y determinar posibles responsables.
Otro hecho similar
Durante la tarde del martes, un adolescente fue atacado a tiros en la 5a. calle y 2a. avenida de la colonia Santa Rosita, zona 16.
Bomberos Municipales llegaron al lugar y determinaron que el menor ya no contaba con signos vitales.
El menor, identificado como Jairo Morales, de 14 años, era estudiante de primero básico y acababa de salir del centro educativo cuando fue sorprendido por hombres armados.