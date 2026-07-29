Adriana Ruano termina quinta en prueba individual de foso en Santo Domingo

Adriana Ruano, campeona Olímpica en París 2024, cerró su participación en el foso femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sin medalla. La tiradora nacional no logró acceder al podio tras superar la clasificación a la final junto a Waleska Soto.
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El deporte de precisión a veces no perdona ni a los mejores. La campeona olímpica de París 2024 Adriana Ruano, una de las principales cartas guatemaltecas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, no logró acceder al podio de la prueba individual de foso femenino tras concluir en la quinta posición.
Un inicio adverso condicionó la actuación de Ruano en la gran final, al conectar solo un disparo en su primer parcial. Aunque la destacada atleta logró recuperarse en el segundo tramo para esquivar el primer corte, fue eliminada en la tercera serie al totalizar 8 platos en la fase decisiva, quedando al margen de la disputa directa por los metales.
Por su parte, Waleska Soto cerró su participación en el séptimo puesto de la competencia. Soto, quien también había superado con solvencia la clasificatoria matutina con 37 aciertos, no pudo sobrepasar la primera fase de eliminación tras firmar 5 platos en sus dos primeras series de la final.
El evento consagró a la mexicana Alejandra Ramírez con la medalla de oro (23 platos), seguida por su compatriota Cinthya Clemenz con la plata (20) e Ingrid Moueza de Guadalupe con el bronce (17).
Pese a que esta final no dejó preseas en la rama femenina, las tiradoras nacionales continúan siendo referentes indiscutibles del deporte guatemalteco.