El aeropuerto de Palm Beach adopta el nombre de Donald Trump

-

El aeropuerto de Palm Beach International cambiará de nombre para llevar el del presidente Donald Trump.

OTRAS NOTICIAS: Familias buscan a venezolanos deportados desaparecidos tras terremotos

Este jueves 9 de julio, el presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en activo en darle su nombre a un aeropuerto, el de Palm Beach, en el sureste de Florida.

El lugar, llamado por décadas Palm Beach International, recibió el nuevo apelativo gracias a una ley firmada en marzo por el gobernador floridano, Ron DeSantis.

Uno de los hijos del presidente, Eric Trump, celebró el cambio de nombre de un aeropuerto al que su padre viaja con frecuencia cuando visita su residencia de Mar-a-Lago, situada a apenas siete kilómetros.

"Me siento profundamente honrado de que, a las 5:01 am, el Trump Force One sea el primer avión en aterrizar en el recién rebautizado Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ahora y para siempre Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT)", escribió Eric Trump en X este jueves. "No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país".

I am deeply honored that at 5:01 a.m., Trump Force One will be the first plane to land at the newly renamed Palm Beach International Airport — now and forever President Donald J. Trump International Airport (DJT).



There is no person who has done more for Florida and our country,… pic.twitter.com/MlmYIwv2oZ — Eric Trump (@EricTrump) July 9, 2026

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump había presionado para que su nombre figurara en instituciones como el Instituto de la Paz o los billetes de dólar.

El mes pasado, sin embargo, el Kennedy Center de Washington recuperó su denominación original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar el cambio.

En el aeropuerto de Palm Beach, Chris Bailey ve con buenos ojos que el lugar lleve el nombre de Trump. "Creo que el presidente ha hecho lo suficiente como para merecer que un aeropuerto lleve su nombre en su honor, al igual que los expresidentes", afirmó este piloto de 55 años.

Una docena de aeropuertos estadounidenses llevan el nombre de presidentes del país, pero Trump es el primero en recibir esa distinción mientras está en el cargo.

Para muchos otros, el cambio de nombre ha causado conflicto y se ha hecho notar en las redes sociales donde se debaten opiniones sobre el nuevo nombre del aeropuerto.

Con información de AFP