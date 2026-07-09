Exportadores entregan a Estados Unidos petición para restablecer arancel cero

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La institución señala que restablecer el arancel en cero para las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos permitiría fortalecer el comercio bilateral.

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) presentó ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) una solicitud para que se restablezca el arancel del 0% a los productos guatemaltecos que actualmente enfrentan un gravamen del 10% al ingresar al mercado estadounidense.

La gestión fue impulsada con el respaldo de los distintos sectores exportadores agremiados y busca revertir el arancel que afecta a una parte de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala.

Según Agexport, la petición plantea que el retorno al esquema de arancel cero contribuiría a fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la competitividad de las empresas y preservar el empleo tanto en Guatemala como en Estados Unidos.

1/2 AGEXPORT con el aporte de sus sectores exportadores solicitaron ante el USTR restablecer el arancel 0% para productos guatemaltecos que hoy pagan 10%*: una decisión que fortalece la seguridad alimentaria, la competitividad y el empleo en ambos países. La representación… pic.twitter.com/oIMF5NOoHY — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) July 8, 2026

Esto, debido a que se favorecería las cadenas de suministro más eficientes y el intercambio comercial entre ambos países.

La representación institucional de la organización estuvo a cargo de Moisés Mérida, director de Alianzas para el Desarrollo, quien encabezó la presentación de la solicitud ante las autoridades comerciales estadounidenses.

Como parte de esta misión, Agexport desarrolla del 7 al 9 de julio una agenda de reuniones de alto nivel en Estados Unidos.

Esto con asociaciones empresariales, gremios agrícolas y agroalimentarios, organizaciones vinculadas con consumidores, representantes del comercio minorista, cadenas de supermercados, cámaras de comercio, organismos de cooperación y centros de pensamiento.

De acuerdo con la entidad, estos encuentros tienen como propósito ampliar la red de aliados que respaldan una relación comercial más sólida entre Guatemala y Estados Unidos, así como reforzar los argumentos a favor del restablecimiento del arancel preferencial para los productos guatemaltecos.