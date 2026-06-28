Agexport urge acelerar la infraestructura vial para fortalecer la competitividad

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La institución afirmó que la inversión pública debe concentrarse en los proyectos con mayor impacto para el país.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) hizo un llamado a las autoridades para acelerar la implementación de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) y avanzar en el cumplimiento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

La institución considera que el fortalecimiento de la red de carreteras constituye un elemento indispensable para mejorar la competitividad del país, impulsar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de la población.

La organización señaló que una infraestructura vial en buenas condiciones no solo favorece el comercio y las exportaciones, sino que también permite una movilidad más segura para las personas y reduce los tiempos de traslado.

Señala además que mejora el acceso a servicios esenciales y fortalece la conexión entre comunidades, centros de producción, puertos y fronteras, aspectos que considera fundamentales para el desarrollo nacional.

La gremial exportadora hizo un llamado a acelerar la implementación de la DIPP y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para impulsar proyectos estratégicos de carreteras. (Foto: Archivo / Soy502)

Agexport indicó que Guatemala ya dispone de un marco legal que establece las herramientas para planificar y desarrollar los proyectos estratégicos de infraestructura vial.

Sin embargo, advirtió que la implementación de esa normativa debe acelerarse para que los beneficios previstos se traduzcan en obras concretas y resultados tangibles para la población.

En ese contexto, recordó que la DIPP fue creada con el propósito de planificar, coordinar y ejecutar proyectos estratégicos que permitan mejorar la conectividad del país durante las próximas décadas.

Según la entidad, el funcionamiento de este mecanismo es determinante para desarrollar corredores logísticos que faciliten el transporte de personas y mercancías, reduzcan costos y hagan más eficiente la movilidad a nivel nacional.

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La gremial exportadora sostuvo que la infraestructura constituye uno de los principales factores que determinan la competitividad de Guatemala.

En ese sentido, afirmó que contar con carreteras en mejores condiciones contribuye a disminuir los costos de transporte, fortalecer el comercio, atraer inversión y generar nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, enfatizó que la inversión pública debe concentrarse en los proyectos con mayor impacto para el país, especialmente en las carreteras que conectan puertos, fronteras y centros de producción.

La institución destacó que no se debe dejar de lado el mantenimiento permanente de la red vial para enfrentar los efectos de las lluvias y otros fenómenos naturales.