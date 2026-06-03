Agexport: Aprobación de la Ley Antilavado protegerá la reputación de Guatemala

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Institución afirma que la legislación mantiene la confianza de inversionistas, socios comerciales y mercados internacionales.

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) afirmó que la aprobación de la Ley Antilavado contribuirá a fortalecer el sistema financiero nacional, proteger la reputación internacional del país y generar mejores condiciones para el crecimiento económico sostenible.

Por medio de un comunicado, la organización reconoció al Congreso de la República por aprobar la normativa, la cual calificó como una decisión estratégica para la competitividad de Guatemala.

"Agexport reconoce al Congreso de la República la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo como una decisión estratégica de competitividad país", indicó la entidad.

La organización exportadora señaló que la nueva legislación fortalece la institucionalidad nacional y contribuye a mantener la confianza de inversionistas, socios comerciales y mercados internacionales.

Desde AGEXPORT reconocemos al @CongresoGuate la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/uxjsxv7gRz — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) June 3, 2026

"Esta decisión fortalece la institucionalidad y contribuye a mantener la confianza de inversionistas, socios comerciales y mercados internacionales, para que Guatemala se consolide como un socio comercial seguro, transparente y competitivo", destacó la organización.

La aprobación de la ley se produjo después de varios meses de discusión pública y de llamados realizados por distintos sectores económicos, financieros e institucionales que advertían sobre los riesgos que enfrentaba el país si no actualizaba su marco legal.

Durante ese proceso, Agexport fue una de las organizaciones que manifestó su preocupación por las posibles consecuencias económicas y comerciales derivadas de una eventual inclusión de Guatemala en la denominada "lista gris".

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"El reto ahora es asegurar una implementación efectiva, técnica y transparente que permita alcanzar los objetivos para los cuales fue concebida", señaló la organización.

Agexport destacó que una correcta aplicación de la ley permitirá fortalecer el sistema financiero nacional y reforzar los mecanismos de supervisión y control frente a actividades ilícitas que puedan afectar la economía formal.

Asimismo, indicó que la normativa contribuirá a proteger la reputación internacional de Guatemala, un factor que considera clave para mantener la confianza de los mercados y promover nuevas oportunidades de comercio e inversión.