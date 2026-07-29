Alcalde de Misuri se pronuncia ante el crimen contra pareja guatemalteca deportada

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Medios locales informaron que se programó una vigilia con velas en memoria de la pareja para el domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Overland.

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Marty A. Little, alcalde de Overland, Misuri, afirmó que la ciudad nunca fue notificada sobre el operativo en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Nixon Giovanni Pérez Paz, quien meses después fue deportado y asesinado junto a su esposa en Guatemala.

En una entrevista con la radio pública de St. Louis, el funcionario aseguró que conoció el caso por medio de reportes periodísticos y añadió que las autoridades locales tuvieron que investigar para entender lo ocurrido.

Sobre la detención del guatemalteco, el alcalde sostuvo que ningún agente o trabajador de la ciudad recibió información previa, durante ni después del operativo migratorio. "No nos avisaron; no sabíamos qué estaba pasando. Estaban en Overland y se fueron sin que lo supiéramos", afirmó.

Little señaló que, en su opinión, esta falta de comunicación plantea preocupaciones relacionadas con la seguridad pública, ya que, según explicó, la presencia de agentes federales sin conocimiento de la policía local podría generar riesgos para residentes y oficiales.

La pareja deja a tres niñas en la orfandad, incluyendo a la bebé hallada en la escena del crimen. (Foto: KCUR)

El alcalde también indicó que Overland no mantiene acuerdos formales con ICE, aunque aseguró que la ciudad coopera con las autoridades federales cuando es necesario. Agregó que considera importante preservar el control local sobre las labores policiales y fortalecer la rendición de cuentas.

Respecto al debate migratorio, Little opinó que el proceso debe comprenderse mejor y consideró que existen personas con razones legítimas para buscar permanecer en Estados Unidos. "Creo que debemos comprender que nuestro país... resulta atractivo para otras personas. Hay una razón por la que quieren estar aquí", expresó.

CE afirmó que deportó a Nixon Pérez por su estatus migratorio y por tener antecedentes penales, pero se deslindó del asesinato de los guatemaltecos. (Foto: PNC)

Finalmente, envió un mensaje a las tres hijas de la pareja. "Lamento que esta situación haya llevado a lo que sucedió", dijo, al tiempo que deseó que la familia encuentre fortaleza y recuerde a sus padres "tratando de construir una vida mejor" para sus hijos.

Las declaraciones surgen tras el crimen de Nixon Pérez, de 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de 25, cuyos cuerpos fueron localizados el 21 de julio en Retalhuleu, un día después de haber desaparecido. La pareja fue hallada con señales de violencia y heridas de bala, mientras que su bebé de 14 meses sobrevivió al ataque.

El crimen provocó reacciones de organizaciones de apoyo a migrantes en Misuri y de familiares de las víctimas, quienes pidieron justicia y apoyo para las tres hijas de la pareja. Incluso, se ha programado una vigilia con velas en memoria de la pareja para el domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Overland.

La pareja llevaba poco tiempo de haber regresado a Guatemala. (Foto: STLPR)

*Con información de STLPR