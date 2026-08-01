Alertan sobre juguete "Squeezy Dumplings" por contener altos niveles de benceno

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Emiten alerta de seguridad sobre el juguete antiestrés "Squeezy Dumplings", luego de detectar que contiene niveles de benceno superiores al límite permitido.

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El Centro de Información y Asesoría Toxicológica (CIAT), junto con otras entidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), alertaron a la población sobre los riesgos del juguete antiestrés "Squeezy Dumplings", debido a que contiene una alta concentración de benceno, un compuesto químico que representa un peligro para la salud.

Según la información compartida por el CIAT, el producto contiene 20 miligramos de benceno por kilogramo, esta cantidad equivale a cuatro veces el límite legal permitido.

La entidad explicó que el benceno está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en el Grupo 1, categoría que identifica a las sustancias con evidencia suficiente de causar cáncer en los seres humanos.

Síntomas que produce el benceno

Las autoridades advirtieron que este compuesto puede ingresar al organismo por contacto con la piel o por inhalación.

Entre los síntomas que puede provocar se encuentran irritación en los ojos, la nariz y la garganta, por lo que como medida de prevención, el CIAT recomienda no utilizar el juguete, mantenerlo fuera del alcance de los niños y evitar la compra de juguetes tipo squishy cuya procedencia no pueda verificarse.

De acuerdo con el comunicado, autoridades de Argentina, Reino Unido y Costa Rica ya emitieron alertas para retirar este juguete del mercado por incumplir las normas de seguridad.

Finalmente, el CIAT indicó que las personas que sospechen una intoxicación pueden comunicarse a los teléfonos 2230-0807 o 1801-002-9832, disponibles las 24 horas, para recibir orientación especializada.