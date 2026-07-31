Tres personas resultan heridas tras hecho armado en Mixco

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Tras un hecho armado, dos hombres y una mujer resultaron heridos de bala en el bulevar El Caminero.

Bomberos Voluntarios asistieron a tres personas que resultaron heridas tras un hecho armado en la zona 6 de Mixco, durante la tarde de este viernes 31 de julio.

El hecho se registró en el bulevar El Camionero; a la llegada de los socorristas, localizaron a tres víctimas con heridas de arma de fuego, por lo que de inmediato los estabilizaron y los trasladaron a varios centros asistenciales.

El hecho armado dejó a tres personas con heridas de arma de fuego. (Foto: CVB)

Las personas heridas fueron identificadas como Nery Juarez de 47 años de edad y Carmen Pérez de 25, quienes fueron ingresados al Hospital Roosevelt.

La tercera víctima no fue identificada, aunque los socorristas indicaron que fue ingresada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) de la zona 4 del municipio.

Hasta ahora se desconocen los motivos que pudieron originar el ataque armado, por lo que las autoridades deberán realizar las indagaciones correspondientes.