Descubre el río El Lobo, un destino ideal para relajarte en familia

-

El río El Lobo, en Zacapa, ofrece pozas, cataratas y áreas para acampar, ideal para disfrutar de la naturaleza y el descanso.

Si estás en búsqueda de un lugar en el que puedas ir a despejarte, rodearte de naturaleza y refrescarte al darte un chapuzón, las aguas frías del río El Lobo es el sitio perfecto.

A este destino llegan propios y también turistas de diferentes lugares como Gualán, Zacapa, Morales, Los Amates y la capital.

Muchos aprovechan para darse un chapuzón en las aguas frías. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Este río se encuentra ubicado en el km 172 de la aldea El Lobo, y es un balneario con agua fría; además, es cuidado por los lugareños de la aldea que lo limpian, no permiten la pesca y el retiro de piedras, ya que estas hacen que el agua fluya.

Además, en el balneario se puede encontrar comedores y un gran parqueo, así como pozas y senderos para caminar hacia la parte alta, que es donde nace el río. También puedes disfrutar de las caídas de las cataratas que forman esta maravilla natural.

Doña Idalia es una de las vendedoras de comida del balneario. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En este lugar se tiene conocimiento de que se puede acampar, o bien, preparar un día de campo en familia o con amigos, lleno de tranquilidad.

Melina Aldana, vecina de la aldea, comentó que como pobladores hacen la invitación a las personas a disfrutar de este lugar turístico y que no olviden cuidar del medio ambiente, pues es así como sitios como el río se mantienen limpios y adecuados para la visita de turistas.