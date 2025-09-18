Museo Rafael Álvarez Ovalle: cuna del Himno Nacional

San Juan Comalapa resguarda la memoria de Rafael Álvarez Ovalle en un museo lleno de historia, música y patrimonio cultural.
El Museo Rafael Álvarez Ovalle, ubicado en la 1a. avenida 1-19, zona 3 de san Juan Comalapa, fue fundado en 1984 por un grupo de comalapenses liderados por el periodista Miguel Ángel Rayo Ovalle, para conservar valiosos tesoros históricos que honran la memoria del ilustre maestro.
El museo alberga instrumentos originales, propiedad de Álvarez Ovalle, como un antiguo piano traído desde Londres, un violonchelo, una guitarra y una colección de partituras originales, incluyendo las del Himno Nacional.
Además, los visitantes pueden apreciar fotografías, obras musicales compuestas para orquestas, su biblioteca personal y objetos de la época que revelan detalles de su vida y obra.
Josué Perén, presidente del centro cultural, destacó la importancia de preservar estos bienes: "Aquí se guarda no solo la historia de un hombre, sino la esencia de nuestra identidad nacional a través de la música".
El museo está abierto de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y la entrada es libre.
Además, los estudiantes tienen acceso a consultar libros de la biblioteca, lo que convierte al lugar en un espacio educativo y cultural invaluable.
¿Por qué visitarlo?
- Conocer las partituras originales del Himno Nacional.
- Admirar instrumentos históricos del siglo XIX.
- Revivir la trayectoria de uno de los músicos más importantes de Guatemala
- El hombre detrás del Himno Nacional
- Nacido el 24 de octubre de 1858 en Comalapa, Ovalle compuso en 1896 la partitura del Himno Nacional, que fue interpretado por primera vez el 14 de marzo de 1897 por estudiantes del Conservatorio Nacional bajo su dirección.
- Desde 1988, sus restos descansan en este recinto, un lugar que lo vio crecer y que ahora perpetúa su memoria.