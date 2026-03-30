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¡Alerta! cierre vial en zona 1 por elaboración de alfombra

  • Por Susana Manai
30 de marzo de 2026, 17:46
Reportan cierre vial en zona 1.&nbsp; (Foto: Amilcar Montejo)

Reportan cierre vial en zona 1.  (Foto: Amilcar Montejo)

La restricción afecta específicamente el sector hacia el Arco de Correos. 

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El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó sobre un cierre vehicular registrado la tarde de este lunes 30 de marzo en el Centro Histórico.

La restricción será en la 12 calle y 8 avenida de la zona 1, en dirección hacia el Arco de Correos, antes de llegar a la 7ma avenida.

Según lo indicado, el cierre se debe a la elaboración de una alfombra, actividad previa al paso de una procesión en el sector.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas. 

Se recomienda optar por rutas alternas. (Foto: Amilcar Montejo)
Se recomienda optar por rutas alternas. (Foto: Amilcar Montejo)

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