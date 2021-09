Diputado Álvarez: "Estamos sin trabajar, no hay sesiones ni comisiones"

El diputado Cristian Álvarez criticó a la Junta Directiva del Congreso y aseguró que no hay sesiones ni iniciativas qué conocer en las comisiones de trabajo.

TE INTERESA: Salud cambia de estrategia y saldrá a vacunar a los guatemaltecos

Una sesión más fue convocada en el Congreso, pero minutos después fue canceladas debido a la falta de quórum. Esto provocó molestia entre algunos congresistas. Uno de ellos el diputado Cristian Álvarez, quien reclamó a la Junta Directiva por "tenerlos sin trabajar".

"Tenemos que discutir los temas de fondo del sistema de justicia de este país. No hay lecturas de iniciativas de ley, las comisiones están sin trabajo porque aquí no se leen las iniciativas que presentamos, porque no hay sesiones, porque no viene a trabajar la Junta Directiva", reclamó Álvarez.

El diputado recordó que "en menos de un mes" se debe de comenzar a discutir la elección de una nueva Junta Directiva. "Es momento de pensar a largo plazo y de pensar en una Directiva que no piense sólo en los intereses del Gobierno", manifestó.

Para este jueves se contemplaba continuar con la interpelación del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, pero por tercera vez se suspendió, debido a que no se logró el quórum suficiente para realizar la sesión plenaria.