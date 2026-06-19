"Andá a tribunales": el fuerte mensaje de familiar de víctima a conductora (video)

Lucrecia Chávez, de 60 años, murió luego de ser arrollada en la calzada San Juan. Su familia exige justicia.
EN CONTEXTO: Así quedó el auto de conductora tras mortal accidente en la San Juan (video)
Familiares de Lucrecia Chávez, quien murió luego de ser arrollada cuando se conducía en una motocicleta en la calzada San Juan, exigen justicia y hacen un fuerte llamado a la conductora involucrada.
Se trata de Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, quien la tarde del miércoles 17 de junio, perdió el control y chocó con varios autos, arrollando la motocicleta donde Chávez iba como acompañante.
Un fuerte mensaje
Momentos antes del sepelio, Gabriela Dávila, nuera de la fallecida, le envió un mensaje a Rottmann.
"Heidi, tenés 23 años, este mensaje es para vos. Afróntalo, andá a tribunales y empezá a solventarles a la gente de las motocicletas y de los vehículos. Pero, principalmente, solventame a mí, el que ya no esté hoy la abuela de mi hijo", dijo.
Dávila afirmó que la víctima iba acompañada de su piloto de confianza, quien quedó seriamente lesionado de una pierna tras el percance, por lo que su trabajo se verá seriamente afectado.
Este fue su mensaje: