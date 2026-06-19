Así despiden a Olga Chávez, víctima mortal de accidente en calzada San Juan (video)

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Olga falleció luego de ser arrollada en un trágico accidente ocurrido en la calzada San Juan.

Olga Lucrecia Chávez, de 60 años, quien viajaba con Santiago Bin Max, de 53, fue embestida por Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23.

El trágico accidente ocurrió la tarde del pasado miércoles 17 de junio en la calzada San Juan y 22 avenida de la zona 7 capitalina.

Tras quedar gravemente herida, Chávez falleció y este viernes su familia le dio el último adiós.

Así fue despedida

Familiares la despidieron este viernes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Así fue el último adiós de Olga. (Foto: Wilder López)

Familiares la despidieron con una fotografía. (Foto: Wilder López/Soy502)

Así despiden a Olga Lucrecia Chávez, tras ser arrollada en la calzada San Juan.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/6Fi5T1qgPv — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 19, 2026

Contundente mensaje

Momentos antes del sepelio, Gabriela Dávila, nuera de la fallecida, le envió un mensaje a Rottmann.

"Heidi, tenés 23 años, este mensaje es para vos. Afróntalo, andá a tribunales y empezá a solventarles a la gente de las motocicletas y de los vehículos. Pero, principalmente, solventame a mí, el que ya no esté hoy la abuela de mi hijo", expresó.

Rottmann fue ligada a proceso por el Juzgado de Turno, cuya resolución incluyó una medida sustitutiva con el uso de brazalete electrónico.