Video: Primer aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump

Trump Force One fue el primer avión en aterrizar en el recién renombrado, Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT).
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Durante las primeras horas de este jueves 9 de julio, el Trump Force One fue el primer avión en aterrizar en el recién renombrado, Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT).
El lugar, llamado por décadas Palm Beach International, recibió el nuevo apelativo gracias a una ley firmada en marzo por el gobernador floridano, Ron DeSantis.
El hecho quedó grabado en video y se puede observar a los pilotos en la cabina del transporte aéreo. También se escucha cómo dan la bienvenida al destino.
Cabe recordar que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, había presionado para que su nombre figurara en instituciones como el Instituto de la Paz o los billetes de dólar. Ahora, cuenta con un aeropuerto con su nombre.
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