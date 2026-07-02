Así rescataron al alcalde de Santiago Atitlán tras disturbios (video)

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Un grupo de pobladores agredió al jefe edil y a su abogado, a quienes retuvieron por varias horas.

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Durante la madrugada de este jueves, agentes de la Policía Nacional Civil lograron rescatar al alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché Pablo, quien junto a su abogado se encontraba retenido dentro de las instalaciones del Ecomuseo Chuk Muk.

Ambos fueron evacuados en una lancha con rumbo a la playa de Panajachel, donde posteriormente fueron llevados a un hospital privado en Quetzaltenango, pues presentaban varias heridas.

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que "fue necesario el uso de la fuerza para poder rescatar al alcalde, los pobladores molestos incendiaron las instalaciones del Ecomuseo. Ya se están investigando las causas y la molestia de los pobladores".

LA POLICÍA RESCATA AL ALCALDE DE SANTIAGO ATITLÁN



Así fue rescatado el alcalde de Santiago Atitlán, Solola Francisco Coche, luego que una turba enardecida, rodeó el museo del sector exigiendo al jefe de su renuncia.

Fue llevado a un hospital privado en Quetzaltenango. pic.twitter.com/3ITeMINw4C — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) July 2, 2026

Los hechos

El alcalde, quien había sido separado del cargo tras ser denunciado por la población por presuntos actos de corrupción, regresó la noche del 1 de este mes a las instalaciones del Ecomuseo, donde interpuso varios amparos y un juez autorizó su retorno.

Dentro de la agenda del funcionario estaba la autorización de nuevas líneas de Tuc Tuc, lo cual molestó a los pobladores.

Durante los disturbios que se registraron en la localidad, cinco personas resultaron con heridas de bala, quienes fueron identificadas como: Martin Xicay Sologuí, Edu Samuel González, Marlon Deris García García, José Xicay y Pedro Ixbalam Reanda.