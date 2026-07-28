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Ataque armado deja un fallecido en la zona 6

  • Por Jessica González
28 de julio de 2026, 12:58
El hecho ocurrió atrás de una academia de la PNC. (Foto: archivo/Soy502)

El hecho ocurrió atrás de una academia de la PNC. (Foto: archivo/Soy502)

Dos personas más resultaron gravemente heridas. 

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Esta mañana de martes 28 de julio se registró un ataque armado en la 21 avenida y 14 calle de la zona 6, colonia Noruega, zona 6.

El hecho ocurrió atrás de una academia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Bomberos Municipales llegaron al lugar, donde reportaron a una persona fallecida. 

Dos personas más resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.

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