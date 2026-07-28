Ataque armado deja un fallecido en la zona 6

Dos personas más resultaron gravemente heridas.
OTRAS NOTICIAS: Conductores se van a los golpes en pleno Periférico (video)
Esta mañana de martes 28 de julio se registró un ataque armado en la 21 avenida y 14 calle de la zona 6, colonia Noruega, zona 6.
El hecho ocurrió atrás de una academia de la Policía Nacional Civil (PNC).
Bomberos Municipales llegaron al lugar, donde reportaron a una persona fallecida.
Dos personas más resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.