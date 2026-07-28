VIDEO: conductores se van a los golpes en pleno Periférico

Los dos conductores se bajaron de sus vehículos y se atacaron a puñetazos.
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Una pelea entre dos conductores detuvo el tránsito en un carril del Periférico, con dirección hacia la Calle Martí, zona 6.
Uno de los involucrados de bajó de un camión, mientras que el otro iba en su motocicleta.
Ambos se agarraron a golpes hasta terminar en el suelo. Una mujer es captada intentando intervenir.
Otro conductor que iba sobre el carril captó el momento.
Mira aquí el video:
El Periférico es una de las arterias más transitadas que conecta sectores clave de la capital. Hacia la zona 6, el flujo es crítico por la presencia de transporte pesado y motocicletas, lo que ha generado constantes peleas que interfieren con el tránsito.
Las autoridades municipales establecen que este tipo de conductas puede sancionarse con multas de hasta Q5 mil, o incluso con arresto por alterar el orden público.