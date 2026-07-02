Sala otorga amparo provisional a Empornac y libera partida presupuestaria clave

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Autoridades de la Empresa Portuaria de Santo Tomás de Castilla señalan que la partida presupuestaria liberada es clave para reactivar proyectos de infraestructura de la Empresa.

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La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo provisional a favor de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).

Con esta acción se dejó en suspenso la medida precautoria que mantenía inmovilizada la partida presupuestaria 991, considerada fundamental para el funcionamiento y ejecución de proyectos de la institución.

La resolución representa el primer fallo favorable para la empresa portuaria dentro del proceso judicial que enfrenta desde mayo y permitirá reactivar proyectos de infraestructura que permanecían detenidos por la falta de disponibilidad de recursos.

Aplauden decisión

José de la Peña, presidente de la Junta Directiva de Empornac, celebró la decisión de la Sala y aseguró que permitirá retomar las inversiones necesarias para fortalecer la capacidad operativa del puerto.

"La verdad que esto es algo motivador porque por fin se empieza a ver gente correcta en el sistema de justicia, ya que de todas las acciones que hemos interpuesto, esta es la primera que empieza ya a ser resuelta en sentido favorable para Empornac", afirmó el funcionario.

La Junta Directiva de Empornac anunció que reactivará proyectos de infraestructura como la reparación de calles, patios y accesos tras la liberación de la partida 991. (Foto: Empornac / Soy502)

Recordó que el conflicto se originó a raíz de una denuncia penal promovida por la empresa Equipos del Puerto, S. A., por medio de su representante Luis Pedro Figueroa, la cual fue admitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol.

Según De la Peña, la medida que inmovilizó la partida presupuestaria equivalía en la práctica a un embargo sobre bienes del Estado.

Paralizó compra de grúas

Aseguró que la restricción tuvo efectos inmediatos sobre la ejecución de proyectos estratégicos para la modernización del puerto.

"Sí nos afectó como portuaria porque nos limitó no poder ejecutar obras", indicó el presidente de Empornac.

Como ejemplo, explicó que uno de los procesos que tuvo que ser cancelado fue la adquisición de nuevas grúas debido a que la empresa ya no podía disponer libremente de los recursos.

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"Estábamos trabajando la adquisición de grúas y tuvimos que improbarlo por la Junta de Licitación porque no teníamos la disponibilidad ni la libertad para poder utilizar fondos", señaló De la Peña.

Reactivarán proyectos prioritarios

Luego de la resolución favorable, el representante de Empornac indicó que la prioridad será acelerar la ejecución de los proyectos que permanecían detenidos.

"Se ordena liberar la partida 991, entonces nosotros empezamos otra vez a ejecutar proyectos de infraestructura que son los que nos van a preparar para afrontar la alta carga que nos viene para este año", afirmó el funcionario.

Precisó que la Junta Directiva tiene previsto impulsar de inmediato alrededor de ocho expedientes de inversión.

"Ahorita se nos carga bastante porque tenemos que volar. Tenemos en mente más o menos entre unos ocho expedientes de proyectos que tenemos que mover rapidísimo para hacer esas transferencias presupuestarias", dijo el presidente de Empornac.

Las autoridades portuarias aseguran que la resolución permitirá retomar procesos de contratación para fortalecer la capacidad operativa de Santo Tomás de Castilla antes de la próxima temporada alta. (Foto: Empornac / Soy502)

Detalló que el objetivo es realizar las transferencias de recursos hacia las partidas ejecutoras para iniciar los procedimientos administrativos de contratación conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

"Tenemos la meta con el equipo de que en un plazo que no supere los diez días hagamos todos los expedientes, subirlos a Junta Directiva, aprobar las transferencias y que arranquen los proyectos", explicó De la Peña.

Entre las obras que serán priorizadas figura la rehabilitación de calles y avenidas internas del puerto, cuyo deterioro ha generado constantes reclamos por parte de transportistas.

"Hay videos de cuando se caen contenedores cuando van transitando porque el concreto se rajó. Fue construido en 1956, entonces ya urge poner una carpeta que soporte ese peso", manifestó el funcionario.

Asimismo, buscarán retomar los trabajos de ampliación y mejoramiento de patios de almacenamiento que se desarrollan junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

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De la Peña explicó que esas obras permanecían detenidas porque la inmovilización de la partida impedía adquirir materiales como piedrín, cemento y otros insumos necesarios para continuar los trabajos.

Además, la empresa impulsará proyectos para mejorar los módulos de acceso al puerto y la reparación de pozas y planadas utilizadas en las operaciones logísticas.

"Todos los proyectos que les estoy mencionando son enfocados en infraestructura física adentro del puerto, que es donde queremos fortalecer este año", finalizó el representante de la Empresa.

Empornac busca acelerar la ejecución de obras de infraestructura que permanecían detenidas por la inmovilización de recursos ordenada dentro de un proceso judicial. (Foto: Empornac / Soy502)

Origen del conflicto

La controversia inició luego de que el pasado 22 de mayo Empornac fuera notificada de una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol, mediante la cual se ordenó la inmovilización de la partida presupuestaria 991.

De acuerdo con las autoridades portuarias, esa partida funciona como un "bolsón" financiero desde el cual se transfieren recursos hacia otras partidas destinadas a cubrir proyectos, mantenimiento, compra de repuestos, adquisición de insumos y otras necesidades operativas.

La resolución también decretó el embargo de salarios de integrantes de la junta directiva, del gerente general, subgerente general, jefe financiero y auditor interno, así como arraigos contra miembros de la entidad.

Según De la Peña, las medidas derivan de un reclamo por Q209 millones promovido desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.