¡Aumentará la radiación solar! Así estará el clima este viernes

El calor del día favorecerá la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé para este viernes 19 de julio un amanecer nublado en el Caribe y pocas nubes en el resto del país.
Durante la mañana aumentará la radiación solar y el viento moderado soplará en el Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.
Por la tarde se espera un aumento gradual de la nubosidad en Bocacosta, sur de Occidente y Altiplano Central. No se descartan lluvias de corta duración acompañadas de actividad eléctrica en dichos sectores.
Habrá abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
Autoridades piden tomar las debidas precauciones ante la crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, daños a la red vial y movimientos en masa.