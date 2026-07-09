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¡Aumentará la radiación solar! Así estará el clima este viernes

  • Por Jessica González
09 de julio de 2026, 15:44
El día estará caluroso, pero por la tarde se prevén lluvias. (Foto: Shutterstock)

El día estará caluroso, pero por la tarde se prevén lluvias. (Foto: Shutterstock)

El calor del día favorecerá la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé para este viernes 19 de julio un amanecer nublado en el Caribe y pocas nubes en el resto del país.

Durante la mañana aumentará la radiación solar y el viento moderado soplará en el Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.

Por la tarde se espera un aumento gradual de la nubosidad en Bocacosta, sur de Occidente y Altiplano Central. No se descartan lluvias de corta duración acompañadas de actividad eléctrica en dichos sectores.

Así estará el clima este viernes. (Foto: Insivumeh)
Así estará el clima este viernes. (Foto: Insivumeh)

Habrá abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

Autoridades piden tomar las debidas precauciones ante la crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, daños a la red vial y movimientos en masa.

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