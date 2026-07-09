El tiktoker guatemalteco que agredió a creador de contenido en El Salvador

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Las autoridades identificaron al guatemalteco y lo vincularon con un ataque ocurrido contra el influencer Efraían Orellana en El Salvador.

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Kevin Daniel Bautista Cabrera, tiktoker guatemalteco, fue capturado luego de agredir a un creador de contenido salvadoreño en el Parque Libertad de El Salvador.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que el guatemalteco arremetió contra el creador de contenido durante una dinámica.

Este es el video de la agresión

Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años de edad, es un ciudadano guatemalteco, quien aparece en un video publicado en redes sociales donde se le observa agrediendo a un creador de contenido.



Lo ubicamos en el parque Libertad, de San Salvador, y junto con las autoridades de… pic.twitter.com/p4Yn0KWOn0 — PNC El Salvador (@PNCSV) July 9, 2026

Bautista fue localizado en el Centro Histórico de San Salvador. La PNC de El Salvador actuó para garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de las normativas migratorias, sobre todo en zonas turísticas y de alta afluencia.

Según la versión de las autoridades, el altercado surgió cuando el creador de contenido Efraían Orellana, conocido en redes como TNT, invitó a Bautista a participar de manera voluntaria en una de sus dinámicas.

Tras un intercambio breve, Bautista Cabrera falló en las dinámicas y habría solicitado otra oportunidad para participar, pero al recibir la respuesta de que debía esperar un nuevo turno, la situación se salió de control.

El reto incluía un premio de $10 para el ganador, situación que podría haber complicado la situación.

La Policía Nacional Civil de El Salvador afirmó que no van a permitir que ninguna persona, incluso extranjeros "venga a alterar el orden y la paz que vive el país".