Bomberos controlan incendio en bodega de la zona 18

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Los socorristas evitaron que el fuego alcanzara otros inmuebles y produjera más daños.

Los cuerpos de socorro controlaron un incendio estructural registrado en una bodega ubicada dentro de un complejo comercial en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, zona 18 de la capital, evitando que las llamas se propagaran hacia otras bodegas del lugar.

La emergencia fue atendida por Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, quienes trabajaron de forma coordinada para controlar el siniestro.

Al llegar al lugar, los socorristas iniciaron las labores para contener el fuego, que amenazaba con extenderse a otras estructuras comerciales cercanas.

Bomberos controlaron un incendio en una bodega ubicada en un complejo comercial de la ruta al Atlántico, evitando que las llamas alcanzaran otras estructuras. pic.twitter.com/xTpJlNMKS3 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 11, 2026

Para controlar la emergencia fue necesario desplegar varios tramos de manguera y aplicar técnicas de combate mediante chorros de agua, lo que permitió confinar y extinguir las llamas antes de que alcanzaran las bodegas aledañas.

Una vez controlado el incendio, los bomberos utilizaron extractores de humo para realizar ventilación forzada dentro de la bodega afectada.

Esto con el objetivo de reducir la temperatura, mejorar la visibilidad y facilitar las tareas de liquidación y verificación para descartar nuevos focos de incendio.

De acuerdo con los socorristas el incidente no dejó personas heridas ni fallecidas. Los daños fueron únicamente materiales.

El siniestro dejó pérdidas materiales estimadas en Q200 mil, mientras las autoridades investigan las causas que originaron el fuego. pic.twitter.com/mbnpZ3Ynpz — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 11, 2026

Según los propietarios del inmueble, las pérdidas ascienden aproximadamente a Q200 mil debido a que en la bodega se almacenaba equipo agrícola e industrial.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido establecidas, pero de forma preliminar, no se descarta que el fuego haya sido provocado por un posible cortocircuito.

Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el origen del siniestro mediante las investigaciones correspondientes.