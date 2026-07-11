¡Atención! Cierran dos carriles en la Villalobos este sábado

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Autoridades llevan a cabo trabajos en un talud para evitar deslizamientos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este sábado permanecerán inhabilitados dos carriles en la subida de Villalobos debido a trabajos de infraestructura que se desarrollan en el sector.

De acuerdo con las autoridades, el cierre obedece a labores de fundición que ejecuta la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) en uno de los taludes de la cuesta, como parte de las acciones de mantenimiento y conservación de la vía.

La restricción al paso reducirá la capacidad de circulación en uno de los principales accesos hacia la Ciudad de Guatemala.

Debido a esta situación las autoridades prevén que durante la jornada se registre una alta carga vehicular y tiempos de desplazamiento más prolongados para los conductores.

Cierre de dos carriles en la subida de Villa Lobos por trabajos de fundición de @COVIAL_CIV.#TransitoVN pic.twitter.com/Ngpsa3Zw86 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) July 11, 2026

Ante esta situación, la PMT de Villa Nueva recomendó a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en el área de la subida de Villa Lobos.

Las autoridades de tránsito también hicieron un llamado a respetar la señalización colocada en el lugar de los trabajos y atender las indicaciones del personal encargado de regular la circulación.

Las autoridades viales buscan garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la vía como de los trabajadores que participan en la ejecución de la obra.

La PMT indicó que mantendrá monitoreo constante del tránsito en el sector para mitigar el impacto de las restricciones y facilitar la movilidad durante el desarrollo de los trabajos.