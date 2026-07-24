Buscan aumentar a Q1,000 el aporte mensual del Programa del Adulto Mayor

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La propuesta también plantea ampliar la presencia del Ministerio de Trabajo en todos los municipios para facilitar el acceso de los adultos mayores al programa.

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Una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso de la República busca incrementar de Q500 a Q1,000 el monto mensual que reciben los beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

La propuesta plantea por los diputados Napoleón Rojas, Ricardo Martínez y Jaime Lucero busca modificar el beneficio económico al considerar que el aporte vigente ha perdido capacidad para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores.

Según los congresistas, el monto actual de Q500 mensuales resulta insuficiente para responder a las condiciones económicas que enfrenta este sector de la población.

Por esta razón consideran necesario actualizar el apoyo estatal para mejorar su capacidad de adquisición de bienes y servicios esenciales.

Legisladores impulsan reformas para fortalecer el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. (Foto Congreso / Soy502)

Además del incremento en el aporte económico, la iniciativa incorpora medidas para fortalecer la cobertura y el acceso al programa.

Entre ellas destaca que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social amplíe su presencia institucional en todos los municipios del país, con el objetivo de facilitar la recepción de expedientes de los solicitantes.

La medida busca evitar que los adultos mayores deban desplazarse hasta las cabeceras departamentales para iniciar o completar el trámite de incorporación al programa.

Según los ponentes esta acción reduciría los costos y las dificultades que actualmente enfrentan las personas mayores para acceder al beneficio.

También señalaron que otro de los objetivos de la iniciativa es impedir la politización del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

Esto se lograría con mecanismos que permitan garantizar que el beneficio sea otorgado bajo criterios establecidos en la ley y no por intereses particulares o políticos.

Durante la presentación de la propuesta, los legisladores indicaron que darán seguimiento a su trámite legislativo para impulsar su aprobación en el Congreso.

El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor constituye uno de los principales mecanismos de asistencia social dirigidos a personas de la tercera edad que viven en condiciones de vulnerabilidad y que carecen de una pensión y otra fuente de ingresos.