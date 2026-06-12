¡Podrías ser su nueva familia! Los "peluditos" que buscan un hogar

Descubre a tu próximo compañero de vida a través del "Álbum de Huellitas".
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Esta iniciativa generada por la Unidad de Bienestar Animal generó el "Álbum de Huellitas" da a conocer a los perros y gatos que buscan ser adoptados.
Descubre su edad, características, personalidad e historia de vida, y encuentra a tu mascota ideal, la cual está esperando formar parte de tu familia.
Accede a conocerlos dando clic aquí.
Si estás interesado, solicita tu postulación digital al correo: denunciasbienestaranimal@maga.gob.gt y si deseas más información del proceso, comunícate al 1557, extensión 7070 o 7299