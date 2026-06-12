¡Podrías ser su nueva familia! Los "peluditos" que buscan un hogar

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Descubre a tu próximo compañero de vida a través del "Álbum de Huellitas".

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Esta iniciativa generada por la Unidad de Bienestar Animal generó el "Álbum de Huellitas" da a conocer a los perros y gatos que buscan ser adoptados.

Descubre su edad, características, personalidad e historia de vida, y encuentra a tu mascota ideal, la cual está esperando formar parte de tu familia.

Accede a conocerlos dando clic aquí.

Estos peluditos están listos para integrarse al equipo de una familia que les brinde amor, cuidados y un hogar para siempre.



Los invitamos a conocer el catálogo de mascotas disponibles https://t.co/jLAxt15e4Y ❤️#SuBienestarNuestraPrioridad pic.twitter.com/cLjhCjHWn1 — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) June 12, 2026

Si estás interesado, solicita tu postulación digital al correo: denunciasbienestaranimal@maga.gob.gt y si deseas más información del proceso, comunícate al 1557, extensión 7070 o 7299