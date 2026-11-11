Camión pierde el control y se empotra en una vivienda de zona 5

Gran parte del vehículo quedó sobre la vivienda, por lo que se coordinó para su retiro.
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El conductor de un vehículo perdió el control y se empotró en una vivienda de la zona 5 de la ciudad.
Según el reporte de Bomberos Municipales, el hecho ocurrió esta tarde en la colonia La Palmita y no se registran heridos.
A su llegada, evaluaron al piloto del automotor, quien presentaba únicamente una crisis nerviosa y pudo salir sin complicaciones del vehículo accidentado.
Ante este percance, se coordinó con las autoridades competentes para investigar cómo sucedieron los hechos y retirar el vehículo.