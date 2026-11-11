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Camión pierde el control y se empotra en una vivienda de zona 5

  • Por Reychel Méndez
11 de noviembre de 2026, 17:18
El percance se registró esta tarde en la colonia la colonia La Palmita. (Foto: CMB)

El percance se registró esta tarde en la colonia la colonia La Palmita. (Foto: CMB)

Gran parte del vehículo quedó sobre la vivienda, por lo que se coordinó para su retiro. 

OTRAS NOTICIAS: Hechos armados dejan a un herido y un fallecido esta tarde

El conductor de un vehículo perdió el control y se empotró en una vivienda de la zona 5 de la ciudad.

Según el reporte de Bomberos Municipales, el hecho ocurrió esta tarde en la colonia La Palmita y no se registran heridos. 

A su llegada, evaluaron al piloto del automotor, quien presentaba únicamente una crisis nerviosa y pudo salir sin complicaciones del vehículo accidentado.

Ante este percance, se coordinó con las autoridades competentes para investigar cómo sucedieron los hechos y retirar el vehículo. 

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