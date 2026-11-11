Don Omar sufre recaída de salud en medio de su gira

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Don Omar alertó a los seguidores al emitir un comunicado acerca de su estado de salud, misma que lo movió a cancelar algunas presentaciones.

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El cantante reveló que sufrió una fuerte infección respiratoria que no le permite cantar o exponerse a fuertes cambios en escena.

Por ello el puertorriqueño se vio obligado a cancelar sus shows de "The Last King World Tour" en las ciudades de Ontario, California (Toyota Arena), Las Vegas, Nevada (Michelob ULTRA Arena) y Salt Lake City, Utah (Delta Center).

Junto a esta noticia expresó su frustración por la situación que además de afectarle a él, perjudica a algunos seguidores que viajan kilómetros para encontrarse con él.

"Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City", escribió el artista en el comunicado.

Por instrucciones médicas deberá detenerse y guardar reposo. "Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable", agregó.

El Rey del Reguetón dijo que comprende el malestar de quienes organizaron todo para su presentación, dejando sus compromisos pero señaló que se escapa de su control.

"Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera. Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa", explicó, afirmando que su mayor deseo se reencontrarse con sus fanáticos.

"Gracias por cada muestra de cariño que han hecho llegar. Los llevo conmigo y espero poder devolverles pronto todo ese amor desde el escenario", concluyó, diciendo que muy pronto se reanudará el calendario para los afectados.