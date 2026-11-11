¿Te gustan los animales? Inscríbete en el curso de vacaciones del Zoológico La Aurora

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Las vacaciones son una oportunidad para descubrir nuevas experiencias y aprender de una manera diferente. Por ello, el Zoológico La Aurora invita a las familias a participar en el CurZoo de Vacaciones, un programa que combina diversión, exploración y educación ambiental para acercar a los pequeños al mundo animal y fomentar el respeto por la naturaleza.

Del 2 de noviembre al 11 de diciembre, niños de 5 a 12 años podrán disfrutar de actividades relacionadas con la vida silvestre, recorridos por el zoológico, visitas de expertos y experimentos.

A través de estas experiencias, descubrirán más sobre la biodiversidad y la importancia de protegerla, mientras aprenden de forma dinámica y comparten con otros niños.

El programa se desarrollará de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. El costo varía según la cantidad de semanas de participación, con tarifas más económicas para quienes elijan permanecer durante más tiempo.

(Fotografía obtenida de la página de Facebook de Parque Zoológico Nacional La Aurora)

Además, las familias podrán solicitar una clase de prueba gratuita, disponible cualquier día, para que los pequeños conozcan las actividades y vivan de cerca la experiencia del CurZoo.

Para más información sobre precios, requisitos y detalles de inscripción pueden comunicarse al 2463-0463, extensión 3, o escribir al correo educativo@aurorazoo.org.gt.

El CurZoo es una oportunidad para que los pequeños aprendan haciendo, descubran nuevas habilidades y compartan experiencias con otros niños mientras se acercan al fascinante mundo animal.

Cada actividad busca despertar su curiosidad y fortalecer su vínculo con la naturaleza de una manera dinámica y entretenida.