Ministro de Gobernación asegura que se evalúa declarar estado de excepción en Zacapa

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El ministro de Gobernación aseguró que en los próximo días de determinará si se declara estado de excepción en el departamento de Zacapa.

Tras salir de una citación en el Congreso de la República, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, expresó que, dado los últimos acontecimientos sucedidos en Zacapa, se analiza la posibilidad de declarar un estado de excepción en aquella localidad del oriente del país.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la cartera del Interior, quien comentó que en reuniones sostenidas semanalmente con la Mesa de Seguridad se "han analizado todos estos temas".

Aclaró que será una decisión que aún no se descarta, por lo que afirmó que, en los próximos días, se tomará una determinación al respecto.

Las declaraciones de Villeda se dieron con respecto a los hechos del pasado 27 de septiembre en el municipio de Huité de dicho departamento, en donde se confirmó la incursión armada y un tiroteo que dejó el saldo de ocho personas fallecidas.

A esto se agrega el ataque ocurrido el pasado viernes 6 de noviembre en la localidad de Río Hondo, en donde perdió la vida el diputado Julio Portillo, así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que lo custodiaban.

Villeda acudió al Congreso de la República a una citación que le fuera girada con relación al enfrentamiento que por más de 80 años viven los habitantes de Tajumulco e Ixchiguán, en San Marcos.

Por los hechos acaecidos en Huité y Río Hondo, se analiza declarar estado de excepción en el departamento de Zacapa. (Foto: Archivo/Soy502)

La actualidad de los casos

El pasado 9 de noviembre, el presidente de la Cámara Penal, René Girón, confirmó que la investigación de lo sucedido en Huité el pasado 27 de septiembre, fue trasladada del Juzgado de Primera Instancia de Zacapa al Juzgado de Mayor Riesgo A.

El Juzgado de Mayor Riesgo A es presidido por Claudette Domínguez, quien tendrá a su cargo la carpeta judicial como juez contralor de la investigación.

El pasado 27 de septiembre en el municipio referido se reportó una incursión militar tras la detonación de varios disparos que se escucharon en la localidad con el saldo de ocho personas fallecidas, así como 107 militares puestos a disposición para la investigación, así como el relevo de altos mandos de la institución castrense.

El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que el MP he evitado profundizar en el tema, mientras que el caso del ataque y fallecimiento del diputado Julio Portillo, aún sigue en investigación.