"Gala Sinfónica Selena", el homenaje de Dovella y la Orquesta Sinfónica

Dovella y la Orquesta Sinfónica de Guatemala celebran un homenaje a la reina del tex mex con el evento "Gala Sinfónica Selena".
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La segunda edición de este evento está lleno de nostalgia con los éxitos de la cantautora en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El maestro invitado es Luis Moscoso.
Selena y Los Dinos
Se trata de una banda tejana estadounidense formada en 1981 por la cantante Selena y su padre Abraham Quintanilla. La banda permaneció junta hasta el asesinato de Selena en 1995, lo que provocó su disolución.
Fecha y detalles de la "Gala Sinfónica Selena"
La cita es el 13 de noviembre de 2026, en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
A partir de las 8:00 de la noche.
Precios
- Q150
- Q100
- Q70
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