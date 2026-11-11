¡Ya ha llegado el MEGA BLACK de Elektra con descuentos y promociones!

- Elektra presenta una de sus temporadas comerciales más esperadas del año, MEGA BLACK, una oportunidad para que miles de guatemaltecos puedan estrenar tecnología, renovar el hogar, aprovechando descuentos de hasta el 50%. Hasta el 30 de noviembre, Elektra podrá a disposición de sus clientes las promociones, descuentos y ofertas a través de la App Elektra GT y su portal, www.elektra.com.gt, donde podrán encontrar descuentos exclusivos, artículos en liquidación y una amplia variedad de productos y opciones de compra. El MEGA BLACK reúne ofertas en tecnología, celulares, televisores, refrigeradoras, estufas, lavadoras, muebles, motocicletas y mucho más. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502) Esta temporada representa una oportunidad para que las familias guatemaltecas se prepararen para las celebraciones de fin de año, aprovechando precios especiales y alternativas de financiamiento. Durante el MEGA BLACK, las Tiendas Elektra tendrán un horario de atención extendido hasta las 10 de la noche. “ En Elektra sabemos que nuestros clientes esperan esta temporada para realizar compras importantes. Por eso, en MEGA BLACK concentramos nuestras propuestas de oferta más agresivas ” Rosa María Castañeda , directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala. Con esta nueva edición del MEGA BLACK, Tiendas Elektra reafirma su compromiso de generar valor en la vida de los guatemaltecos, acercándoles productos de calidad a precios competitivos, combinándolos con soluciones financieras. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)