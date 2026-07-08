¡Alimentos más costosos! La Canasta Básica registró un nuevo aumento en su precio

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El costo de los alimentos volvió a incrementarse durante junio de 2026, aunque a un ritmo menor que el observado en mayo.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) la Canasta Básica Alimentaria (CBA) durante junio pasado se registró un aumento de Q1.28 en el área urbana y Q1.14 en el área rural, en comparación a mayo último.

Si bien los alimentos aumentaron de precio, no lo hicieron al ritmo que registró mayo ya que según el INE durante ese mes la CBA tuvo un incremento de Q5.34 en el área urbana y Q3.95 en el área rural en comparación con abril pasado.

Los datos del INE señalan que la Canasta Ampliada, que incorpora otros gastos esenciales para los hogares guatemaltecos, también tuvo un comportamiento similar.

El INE precisa que durante junio la Canasta Ampliada Urbana (CAU) registró un incremento de Q3.12, mientras que el aumento de la Canasta Ampliada Rural (CAR) fue de Q2.24 respecto del mes anterior.

El aumento también fue menor ya que los registros señalan que en mayo la CAU registró un incremento de Q12.90 por persona mientras que la CAR aumentó Q7.77, esto al hacer la comparación con abril.

El costo de los alimentos básicos continúa al alza en Guatemala ya que, durante junio, la Canasta Básica Alimentaria urbana subió a Q943.14 y la rural a Q727.14. (Foto: Archivo / Soy502)

Detalle de la canasta básica

Según el INE, el costo mensual per cápita de la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBAU) pasó de Q941.86 en mayo a Q943.14 en junio, lo que representa un incremento de Q1.28, equivalente a una variación mensual de 0.14%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria Rural (CBAR) aumentó de Q726.00 a Q727.14, es decir Q1.14 adicionales por persona, con una variación de 0.16%.

En el área urbana, el aumento estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento del grupo de raíces y tubérculos, cuyo costo mensual subió 10.32%, al pasar de Q16.48 a Q18.18, debido al incremento en el precio de la papa.

También aumentaron los grupos de granos básicos en un 0.68%; pan y cereales, 0.24%; grasas y aceites, 1.50%; bebidas no alcohólicas, 0.11%; productos alimenticios diversos, 0.36%, y, comidas y bebidas fuera del hogar, 0.45 %.

En contraste, algunos grupos ayudaron a moderar el incremento general.

Los vegetales y hortalizas disminuyeron 2.50%; mientras que las frutas bajaron 0.76%, los productos lácteos 0.42% y las carnes, aves, pescados y huevos 0.10%.

Entre los productos con mayores reducciones sobresalen el tomate fresco, -5.60%; el güisquil, -4.42%, y, los limones y limas frescas, -8.17%.

En el área rural también destacó el incremento de 10.32% en el grupo de raíces y tubérculos, además de aumentos en granos básicos, pan y cereales y grasas y aceites.

Por el contrario, disminuyeron los costos de los vegetales y hortalizas, -2.84% y de las frutas, -0.87%, lo que contribuyó a contener el aumento de la canasta rural.

Datos de la canasta ampliada

El informe del INE muestra que el costo per cápita de la CAU pasó de Q2,280.23 en mayo a Q2,283.35 en junio, lo que representa un aumento de Q3.12, que es el 0.13% de variación mensual.

Los datos oficiales del INE muestran que junio cerró con un nuevo incremento en el costo de los alimentos lo que refleja una mayor presión sobre el gasto de los hogares. (Foto: Archivo / Soy502)

Mientras que la CAR aumentó de Q1,428.77 a Q1,431.01, equivalente a Q2.24 respecto del mes anterior y que representa una variación mensual del 0.15%.

La Canasta Ampliada incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios indispensables para los hogares, como vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y comunicaciones, por lo que constituye un indicador más amplio del costo de vida.

Con estos resultados, el INE reporta que desde que empezó 2026 todos los meses se han registrado incrementos en el costo de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Ampliada.

Aunque el aumento registrado en junio fue menor que el de mayo, los datos reflejan que el costo de cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales continúa en ascenso.